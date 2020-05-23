المستشار المالي للحكومة: وجود لجنة عليا مختصة لاعادة الهندسة المالية العامة في العراق

2020/05/23 | 14:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن وجود لجنة عليا مختصة لاعادة الهندسة المالية العامة في العراق، وفيما أعلن اقتراض الحكومة من المصارف الثلاث لتامين رواتب شهر أيار، المح الى وجود مشكلة في تامين مرتبات شهر حزيران.وقال صالح في تصريح اليوم الخميس، ان “حصيلة الإيرادات لشهر ايار الجاري أقل من 2 ترليون […]

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