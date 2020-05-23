2020/05/23 | 14:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على ما وصفته بـ"منسق عودة تنظيم داعش" الى محافظة الانبار.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٩ القت القبض على احد الارهابيين المكلفين بالتنسيق لعودة الدواعش الى منطقة البو فراج بجزيرة الرمادي بمحافظة الانبار ".

وأوضحت أن المعتقل، هو "ايضا من العناصر التي اشتركت بعدة معارك ضد قواتنا الأمنية خلال عمليات التحرير، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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