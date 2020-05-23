الغزالي لـ”العهد نيوز”: اطلاق حملة في الموصل لحماية الأهالي و المحاصيل الزراعية من الحروق

2020/05/23 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أعلنت مسؤولة منظمة السلام المجتمعي في ناحية برطلة ،مروه حسين الغزالي اليوم السبت، عن انطلاق حملة هي الأولى من نوعها وبأشراف مركز الدفاع المدني في الناحية بحملة توعية كبرى لسلامة الأهالي والمحاصيل الزراعية في حال حصول أي حروق في الناحية.وقالت الغزالي في حديث خصت به “العهد نيوز”، أن منظمة السلام المجتمعي في […]

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