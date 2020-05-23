قائد شرطة صلاح الدين يعلن عن وضع خطط لحماية المحافظة خلال عيد الفطر

2020/05/23 | 14:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدينكشف قائد شرطة صلاح الدين اللواء الركن قنديل الجبوري، عن خطة امنية محكمة اعدتها القيادات الامنية لحماية صلاح الدين خلال ايام العيد في ضل التهديدات الارهابية.وقال الجبوري في مؤتمر صحفي حضرته “العهد نيوز” اليوم السبت، ان الخطة الامنية شملت العديد من القرارات ومنها الانتشار الواسع للقطعات في داخل وخارج المدن وفي المناطق […]

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