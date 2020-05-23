واشنطن تضيف 33 كيانا صينيا على لائحتها السوداء

2020/05/23 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التجارة الأميركية إضافة 33 كيانا صينيا إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، ومخاوف من إضرارها بالأمن القومي الأميركي، تتعلق بأسلحة دمار شامل وأنشطة عسكرية أخرى.

وقالت الوزارة إنها ستعاقب تسع شركات ومؤسسات تورطت في تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان، ضمن حملة القمع والاعتقال التعسفي والعمل القسري والرقابة الصارمة التي تعرضت لها أقلية الإيغور في الصين، وغيرها من الأقليات في البلاد.

واستشهدت الوزارة في بيانها بسبع كيانات تجارية صينية، مكنت الحكومة الصينية من الحصول على أجهزة رقابة عالية التقنية.

وأوضحت وزارة التجارة أنه تم إضافة 24 مؤسسة حكومية وتجارية إلى قائمة العقوبات الاقتصادية، بسبب الدعم المقدم من أجل شراء معدات في سبيل استخدامها من قبل الجيش الصيني.

وقالت الوزارة في بيانها إنه تم إدراج معهد علمي تابع لوزارة الأمن الصينية وثماني شركات على قائمة سوداء لواشنطن، ما يعني أن إدارة دونالد ترامب فرضت عليها "قيودا تحرمها الحصول على التكنولوجيا الأميركية".

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