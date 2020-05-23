صندوق النقد: ربحية البنوك ستواجه ضغوطاً حتى مع تعافي الاقتصاد

2020/05/23 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال صندوق النقد الدولي إن القطاع المصرفي سيظل تحت الضغط حتى عام 2025 ورغم تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا.

وأضاف صندوق النقد في "تقرير الاستقرار المالي العالمي" الصادر اليوم الجمعة، أن البنوك في تسعة اقتصادات متقدمة ستكافح من أجل تحقيق أرباح على مدى السنوات الخمس المقبلة حيث يتسبب كورونا في استمرار فترة انخفاض معدلات الفائدة.

وقال الصندوق إن التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة سيختبر مرونة البنوك حيث أنها تواجه خسائر من القروض وهوامش ربحية أقل جراء معدلات الفائدة المنخفضة.

وأضاف الصندوق: "من المرجح أن تستمر الضغوط على ربحية البنوك على المدى المتوسط والطويل حتى عندما يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي من الصدمة الحالية".

وتضررت أرباح البنوك بالفعل بشدة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا

وأوضح التقرير: "ظهرت تحديات أرباح البنوك قبل كورونا وستمتد حتى عام 2025 على الأقل، بما يتجاوز الآثار المباشرة للوضع الحالي".

وقال التقرير إن البنوك مستعدة بشكل أفضل لهذه الصدمة الاقتصادية بفضل الاحتياطيات التي تم وضعها منذ الأزمة المالية العالمية.

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