2020/05/23 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح الشعب العراقي بأحر التهاني وأزكى التبريكات الى أبناء الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الفطر.

وأكد رئيس الجمهورية في تغريدة على منصة تويتر على تضافر الجهود وإرساء التضامن والتكاتف بين العراقيين لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وانتشار جائحة كورونا، مشيرا الى أن ذلك يعتبر غاية سامية نبيلة من أجل عراق آمن ومستقر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يهنئ أبناء الشعب العراقي بعيد الفطر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يهنئ أبناء الشعب العراقي بعيد الفطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).