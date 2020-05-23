2020/05/23 | 14:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح مهنئاً بعيد الفطر..يؤكد على التضامن والتكاتف لمواجهة كورونا وتداعياتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح مهنئاً بعيد الفطر..يؤكد على التضامن والتكاتف لمواجهة كورونا وتداعياتها) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح مهنئاً بعيد الفطر..يؤكد على التضامن والتكاتف لمواجهة كورونا وتداعياتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).