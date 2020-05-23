وزير الداخلية يوجه بإعادة العمل بنظام البديل للشرطة الاتحادية

2020/05/23 | 14:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، بإعادة العمل بنظام البديل للشرطة الاتحادية.

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