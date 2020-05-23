سوق العراق للأوراق المالية يتداول ٢ مليار سهم وبقيمة تجاوزت ٢ مليار دينار

2020/05/23 | 14:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نظم سوق العراق للاوراق المالية خلال الاسبوع المنتهي في 21/5/2020 ثلاث جلسات تداول في السوق النظامي والسوق الثاني بعد أن إتخذ مجلس محافظي سوق العراق للاوراق المالية قرار تقليص عدد جلسات التداول من خمس جلسات إسبوعياً الى ثلاث جلسات إسبوعياً تنظم أيام الاحد والثلاثاء والخميس وإعتباراً من تاريخ 26/4/2020 .واوضح المدير التنفيذي […]

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