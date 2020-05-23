القوات الامنية والاهالي يتصدون لتسلل ارهابي في كركوك

2020/05/23 | 14:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك أعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، مقتل مواطن بعد احباط تسلل ارهابي في كركوك.وقالت الخلية في بيان إن "مجموعة ارهابية تسللت الى قرية قوشقاية التابعة لقضاء الدبس بمحافظة كركوك لإستهداف مزارع الحنطة ، فيما تصدى أهالي القرية والقوات الامنية للهجوم مبينة أن "الحادث ادى الى استشهاد مواطن".

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