2020/05/23 | 14:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد حذرت دائرة صحة الرصافة، من انتشار فيروس كورونا بشكل سريع لعدم التزام المواطنين بالوقاية.وقال معاون مدير صحة بغداد الرصافة ميثم نور الشرع في بيان : رأينا ان المرض ينتشر بصورة سريعة ويصيب العائلة باكملها وهي نتيجة حتمية لعدم الالتزام بعدم الخروج من المنزل والاختلاط من حيث لا نشعر بـ ( الاشخاص المصابين والذين لا تظهر عليهم الاعراض الا انهم مصابون بالفايروس ) وتركنا للزيارات اللامبررة لبعضنا البعض والتجوال بالاسواق وما شابه ذلك من الأمور التي تزيد من سرعة وكثرة انتشار المرض القاتل".و أوضح ان الحالات في هذين اليومين اختلفت عن الحالات في الايام السابقه إذ الحالة الصحية للمصاب تتدهور خلال ساعات قليلة من ظهور أبسط الأعراض وتحدث الوفاة خلال ساعات ( اي حتى قبل ظهور نتيجة الفحص )" .وأشار الى "امتلاء مستشفياتنا بالحالات المصابه وأصبحت ردهات العزل لا تتحمل مما اضطرنا إلى فتح ردهات اضافيه داخل المستشفيات وبالتالي ستغلق مستشفيات باكملها لاستيعاب الحالات".وتابع ان " تدهور الحالات بصورة سريعة وخلال ساعات يدفع بحاجة المصابين إلى ردهات العناية التنفسية المركزة R.C.U وهنا من يدخل هذه الردهات تكون نسب وفاته عاليه جدا ونسب تماثله للشفاء نادرة جدا الا ما رحم ربي ".ولفت الى" وجود إعداد من الاطباء والكوادر الصحيه غير الملتزمه ولا تحمل الانسانيه في داخلها ويتهرب من أداء الخدمه في هذا الظرف ويختلق الاعذار مما يشكل عبئا كبير جدا على الكوادر الملتزمة والتي تفني نفسها لتقديم الخدمه لمرضانا الأعزاء".ودعا المواطنين الى الالتزام بالبقاء في البيوت وعدم الخروج والحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة البيت والتعقيم المستمر ولبس الكفوف والكمامات في حال الضرورة القصوى للخروج من البيت وخصوصا ايام عيد الفطر المبارك والاكتفاء باستخدام الهاتف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توجه تحذيرا للمواطنين وتكشف اسباب الانتشار السريع لوباء كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توجه تحذيرا للمواطنين وتكشف اسباب الانتشار السريع لوباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).