الشمري: البرلمان دخل في سبات تام رغم ما يمر به البلد من أوضاع صعبة

2020/05/23 | 15:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري ان أوضاع البلاد بمنحنى دقيق ..وعلى البرلمان القيام بواجباته وعدم التراخي غير المبرر.وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان البرلمان ومنذ التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في 7 من الشهر الحالي وهو في سبات تام رغم ما يمر به […]

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