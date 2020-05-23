سوق العراق للأوراق المالية يتداول ٢ مليار سهم وبقيمة تجاوزت ملياري دينار

2020/05/23 | 15:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن سوق العراق للاوراق المالية، تنظيم ثلاث جلسات تداول في السوق النظامي والسوق الثاني، الأسبوع الماضي، مبينا أن عدد الاسهم المتداولة (2.405) مليار سهم ليرتفع بنسبة (15.8%) قياسا بالاسبوع الذي قبله.وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان تلقته /المعلومة/ إن “عدد الشركات المدرجة في السوق بلغت (104) شركة مساهمة، […]

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