اللجنة المالية: إنجاز صيغة جديدة لتعديل قانون التقاعد الموحد

2020/05/23 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية، عن إنجاز صيغة جديدة لتعديل قانون التقاعد الموحد، مشيرة الى ان التعديل المعد كتب بهدف رفع المظلومية التي لحقت بالكثير من الموظفين.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان انه تم انجاز تعديلاً جديداً لقانون رقم ستة وعشرين لسنة الفين وتسعة عشر المتضمن تعديل قانون التقاعد الموحد، مذكرة أنه بموجب التعديل الأخير تم تقليص مدة الخدمة المدنية واحالة الموظفين إلى التقاعد عند إكمال ستين سنة بدلاً من ثلاثة وستين سنة.

وأوضحت التميمي أن أخطاء الحكومات المتعاقبة وسوء الإدارة المالية للبلاد لا يمكن أن يتحملها الموظفون أو أي فئة من فئات الشعب العراقي، لافتةً إلى أهمية الاستعانة بالعقول الفذة والشخصيات القديرة التي بإمكانها ايجاد الحلول الملائمة للمشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

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