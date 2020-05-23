لجنة أممية تطالب فرنسا بالسعي لمنع إعدام بحق5 من مواطنيها بالعراق

2020/05/23 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، فرنسا بإتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع تنفيذ احكام الإعدام الصادرة بحق خمسة من مواطنيها في العراق.

وأكدت اللجنة من خلال رسالة وجهتها إلى محامي المتهمين نبيل بودي، انها تطالب الدول المعنية باتخاذ أي إجراء مفيد ومنطقي ضمن صلاحياتها لحماية السلامة الجسدية والنفسية للمحكومين، ومنع تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، داعية فرنسا إلى مواصلة الاطلاع من دون تأخير على أي إجراء بهذا الصدد.

وكان محامي المحكومين قد طالب في شهر شباط الماضي، اللجنة باتخاذ تدابير حماية لهم بسبب ما وصفه بالطابع الملح لاوضاعهم، داعيا إلى إدانة فرنسا لرفضها إعادة هؤلاء المتهمين لمحاكمتهم، على خلفية إدعائه تعرضهم للمعاملة لا إنسانية ومهينة في السجون العراقية.

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