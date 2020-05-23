عمليات بغداد تطالب الأشخاص الذين استثنوا من الحظر بعدم التزاور وتتوعد باتخاذها إجراءات رسمية

2020/05/23 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

توضح قيادة عمليات بغداد ان جميع الاستثناءات التي منحت وفق قرارات لجنة الامر الديواني 55 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لجميع الفئات المشمولة هي مِن اجل الاعمال الضرورية المهمة لكل من ( الصحة ، الاعلام ، الجهات الرسمية الاخرى ) وليس مِن اجل ادامة العلاقات الاجتماعية والتزاور والتجول مع العوائل او استغلالها لأمور شخصية أخرى .



وعليه تهيب قيادة عمليات بغداد بجميع الجهات والاشخاص الذين يتحركون وفق الاستثناءات الممنوحة ان يتقيدوا بمهامهم الرسمية فقط والابتعاد عن استخدام الاستثناء للحركة بعيدا عّن مهامهم الرسمية، وستتخذ القوات الأمنية الاجراءات الرسمية بهم واحاطة جهاتهم الرسمية بكل حالة تؤشر خارج المهام الرسمية .

يتبع .



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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت (23 ايار 2020)، إصابة ضابط ومنتسبين اثنين في الشرطة الاتحادية والجيش العراقي، في نعرضين منفصلين لداعش في سامراء وعكاشات.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "إطلاق نار مباشر من ق

بغداد اليوم-كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، أن القوات الأمنية وأهالي قرية ’’قوشقاية’’ في كركوك أحبطوا تسللاً لمجموعة داعشية، ومقتل أحد المواطنين.

وذكرت الخلية، في بيان، ان "مجموعة ارهابية داعشية تسللت الى&nb

بغدادب اليوم- كركوك

عقد وزير ااداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت اجتماعا موسعا مع القيادات الامنية في محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، إن "الغانمي وصل محافظة كركوك وعقد اجتماعا موسعا مع القادة الامنيين لبحث اخر التطورات الامني

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