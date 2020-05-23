نائب عن سائرون: البرلمان يعش في سبات بعد تصويته على الحكومة الجديدة

2020/05/23 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، السبت (23 أيار 2020)، ان أوضاع البلاد بمنحنى دقيق وعلى البرلمان القيام بواجباته وعدم التراخي غير المبرر.

وقال الشمري في بيان صحفي، ان "البرلمان ومنذ التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في 7 من الشهر الحالي وهو في سبات تام رغم ما يمر به البلد من أوضاع سياسية و أمنية وصحية واقتصادية".

واضاف ان "الأوضاع لا تحتمل كل هذا السبات خاصة وأن الحكومة وباول جلسة لها قررت الاقتراض الداخلي والخارجي لتأمين الرواتب والامور الأساسية وهذا يتطلب تشريعا برلمانيا سريعا.مبينا كان الجميع ينتظر الدعوة لجلسة من أجل ذلك ولكن دون جدوى".

وتابع، الشمري ان "الظروف الطارئة الأخرى كتفشي فايروس كورونا وعودة داعش بعملياته الإرهابية وحرق الأراضي الزراعية والتأثير السلبي لبدء تركيا ملء لسد اليسو كانت تتطلب عقد جلسة ينتظرها الشعب لمعرفة رأي وعمل ممثليه تجاه هذه التطورات".

ورأى الشمري "هذا السبات النيابي لايخدم دور السلطة التشريعية في المسار الشعبي والسياسي وستكون تاثيراته السلبية ضعفا لدوره في واقع البلد".

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الكردي في مجلس النواب، هوشيار عبدالله، السبت زز023 أيار 2020)، وزير المالية علي علاوي، لتخفيض رواتب الدرجات العليا وقطع نثريات الرئاسات الثلاث.

وقال عبدالله في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك تفاؤلاً باداء

بغداد اليوم-متابعة

قال مركز الفلك الدولي إنه قد يكون حدث خطأ في رؤية الهلال أمس الجمعة في بعض الدول الإسلامية التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر.

وأوضح المركز الفلكي، عبر تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أ

بغداد اليوم- خاص

كشف عضو مجلس النواب المستقل، باسم خشان، السبت (23 أيار 2020) عن الوزارات التي يرتفع فيها اعداد الموظفين الفضائيين، فيما اتهم جهات تنفذة بالوقوف وراء هؤلاء الموظفين.

وقال خشان لـ"بغداد اليوم"، إن "أكثر من نصف مليو

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