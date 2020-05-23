مدير صحتها: فيروس كورونا انتشر في كل مناطق الكرخ.. لقد حذرنا ولا من مجيب

2020/05/23 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان لمدير صحة الكرخ

اسمحوا لي ان أعلمكم من اليوم و صاعدًا سوف لا انشر عناوين الإصابات المسجلة في جانب الكر...





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