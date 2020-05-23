سوق العراق للاوراق المالية: ثلاثة جلسات تداول بـ2 مليار دينار

2020/05/23 | 15:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن سوق العراق للاوراق المالية، اليوم السبت، اقامة ثلاثة جلسات خلال الاسبوع الماضي للتداول في طرحت خلالها اكثر من 12 ترليون سهم لـ104 شركة مساهمة.ونقل بيان أطلعت عليه “يس عراق”، عن المدير التنفيذي طه احمد عبد السلام ان “عدد الشركات المدرجة في السوق بلغت (104) شركة مساهمة، منها (58) شركة مدرجة […]

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