نائب: مجلس النواب يغرق في “سبات تام” رغم أوضاع البلد الخطيرة

2020/05/23 | 15:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، السبت، مجلس النواب الى القيام بواجباته وعدم التراخي غير المبرر، مشيرا الى أن المجلس في حالة “سبات” رغم أوضاع البلاد الخطيرة.وقال الشمري، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “البرلمان ومنذ التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في 7 من الشهر الحالي وهو في سبات […]

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