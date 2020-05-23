العتبة الحسينية تصدر بيانا حول صلاة عيد الفطر

2020/05/23 | 15:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بالعراق عدم اقامة صلاة العيد لهذا العام بسبب جائحة كورونا والالتزام بتوصيات خلية الازمة....

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