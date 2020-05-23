مع اقتراب أول أيام العيد… عودة نشطة للنازحين في إدلب

2020/05/23 | 15:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة #إدلب خلال الأسابيع الأخيرة عودة مستمرّة للنازحين من المخيّمات الواقعة شمال المحافظة وعلى الحدود السوريّة التركيّة، باتجاه قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي الشرقي.ومع اقتراب أو أيام عيد الفطر زادت وتيرة عودة العائلات…

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