العراق يُغادر المحور الإيراني وينسجم مع السعودية.. تعرف على الاتفاقات الجديدة

2020/05/23 | 15:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختار #العراق التوجه إلى المملكة العربية #السعودية في ظل تعاظم الأزمة الاقتصادية في بلاد الرافدين، في منعطف جديد بسير العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن المحور الإيراني داخل العراق يضغط بمنع التوجه نحو بلدان الخليج…

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