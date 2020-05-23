تقرير أممي يروي “محنة” اختطاف المتظاهرين العراقيين ويشير إلى الجهة المسؤولة

2020/05/23 | 15:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات نشر تقرير للأمم المتحدة، اليوم السبت، عن اختطاف #المتظاهرين في #العراق منذ تشرين الأول الماضي، تفاصيل “محنة” الاختطاف من خلال الاستجواب لأعمال التعذيب.وبحسب التقرير، فإن مكتب #الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة…

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