بالصور.. حريق يلتهم اكثر من خمسة دوانم من بساتين قضاء الحسينية في كربلاء

2020/05/23 | 15:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اكد مصدر امني، ان حريق التهم اكثر من خمسة دوانم من بساتين قضاء الحسينية في كربلاء المقدسة.واضاف المصدر في تصريح خص به “العهد نيوز” ان الحريق وقع خلف دائرة الزراعة بالمحافظة، دون معرفة الاسباب.وبين، ان فرق الدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق لتقليل حجم الخسائر المادية في المحاصيل.انتهى2

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