مفوضية الانتخابات: إكمال إختيار مدراء الدوائر والاقسام ومسؤولي الشعب

2020/05/23 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الانتهاء من إختيار ثلاثمئة وسبعة وثلاثين موظفاً من أصل ثمانمئة وستين متقدماً لتسنم مناصب مدراء الدوائر والاقسام ومسؤولي الشعب في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية.

وقالت المفوضية في بيان إنه تمت عملية الاختيار وفق آلية تم إعلانها من قبل مجلس المفوضين في الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية، بغية الوصول الى جهاز إداري مستقل ونزيه وفق المعايير المهنية والكفاءة وبعيداً عن المحاصصة والولاءآت والانتماءات السياسية.

وأضافته أنه وفي سياق متصل ببناء الهيكل الاداري والفني، قامت اللجنة العليا المشكلة من أربعة أعضاء من مجلس المفوضين بمقابلة عدداً من الموظفين المرشحين لتسنم المناصب العليا كالامين العام لمجلس المفوضين ومدير عام دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية ومعاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الفنية ومعاون رئيس الادارة الانتخابية للشؤون الادارية والمالية.

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