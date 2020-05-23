محمد شياع السوداني: أي استقطاع برواتب الموظفين يعد غير مقبول

2020/05/23 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب محمد شياع السوداني، أن أي استقطاع برواتب الموظفين يعد غير مقبول إذا لم ترافقه إجراءات صارمة بمحاسبة الفاسدين.

واضاف السوداني أيّ استقطاع من رواتب الموظفين لن يكون مقبولاً من الشعب ما لم ترافقه إجراءات جادة وصارمة في محاسبة الفاسدين وإصلاح ملموس في الاقتصاد المنهار.

وكشف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في وقت سابق عن الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب، فيما حدّد آلية الاستقطاع وطرق تقليصه أو سحبه ادخارياً.

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