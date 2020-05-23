نائب يدعو الى اناطة ملف الاشراف على سيطرات ديالى الخارجية الى قوة خاصة من بغداد

2020/05/23 | 15:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب فرات التميمي، الى اناطة ملف الاشراف على سيطرات محافظة ديالى الخارجية الى قوة خاصة من بغداد لانهاء المخاطر.

وقال التميمي ان محافظة ديالى تواجه تحديات امنية متعددة الاوجه لكنها بالمقابل تعاني من تحديات اخرى تقف وراءها عصابات خارجة عن القانون تتمثل بالتهريب بشتى انواعها من خلال استغلال وجود طرق برية استراتيجية تمر بالمحافظة وتربط بها محافظات مجاورة ومنها بغداد.

ودعا التميمي الى اناطة ملف الاشراف على سيطرات ديالى الخارجية الى قوة خاصة قادمة من بغداد تشرف على دخول البضائع بالاضافة الى المعابر الحدودية لضمان عدم تهريب المواد او دخول المخدرات او البضائع الفاسدة والتي تشكل بمجملها تحديات ومخاطر ذات ابعاد سلبية على الاقتصاد والامن في ان واحد.

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