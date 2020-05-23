وزير الصحة يوَضح بشأن عودة دوام الموظفين بعد العيد

2020/05/23 | 15:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ،اليوم السبت، عدم وجود تغيير في إجراءات دوام الموظفين والحظر الجزئي بعد عيد الفطر المبارك.وقال التميمي للوكالة الرسمية، إن “الدوام بالنسبة للموظفين بعد عيد الفطر يبقى 25 بالمئة”، مشيراً الى أن “حظر التجوال الجزئي هو السائد بعد العيد”.وأضاف التميمي أن “عودة الدوام في الجامعات […]

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