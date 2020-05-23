عمليات بغداد تنتقد استخدام الاستثناءات لـ”العلاقات الاجتماعية” وتحذر: سنتخذ إجراءاتنا

2020/05/23 | 15:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، ان الاستثناءات الممنوحة من حظر التجوال الوقائي خلال اجراءات عزل كورونا يجب ان لا تستخدم لإدامة العلامة الاجتماعية خلال ايام عيد الفطر.وذكر بيان للقيادة، أطلعت عليه “يس عراق”، ان “جميع الاستثناءات التي منحت وفق قرارات لجنة الامر الديواني 55 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لجميع […]

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