مسعود بارزاني: إقليم كوردستان يواجه تحديات جديدة

2020/05/23 | 15:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعرب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يوم السبت عن اسفه للاوضاع التي يعيشها اقليم كوردستان والتحديات الجديدة التي يواجهها جراء ظهور فيروس كورونا.

وقال بارزاني انه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، نوجه أحر التهاني إلى مسلمي العالم والعراق عامة ومسلمي كوردستان بشكل خاص.



كما نهنىء عوائل الشهداء الكرام وبيشمركة كوردستان الأبطال، وجميع منتسبي المؤسسات الأمنية والصحية في كوردستان وكافة الجهات ذات العلاقة التي بذلت الكثير من الجهود وسهرت الليالي خلال الأشهر السابقة من أجل حماية سلامة المواطنين" .

واضاف انه "بسبب وباء كورونا والأزمات السياسية في العراق وسوء الأوضاع الإقتصادية المحلية والعالمية، يمر إقليم كوردستان، للأسف الشديد، بأوضاع حساسة وغير طبيعية ويواجه تحديات جديدة.



لذلك ننتهز فرصة عيد الفطر المبارك لندعو الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، أن يكونوا في مستوى تحمل المسؤوليات القومية والوطنية وأن يختاروا طريق الوئام والتأخي ووحدة الصف في سبيل مواجهة التحديات وتجاوز المرحلة الحالية غير الطبيعية".

ودعا بارزاني "جميع الجهات السياسية الى التضامن فيما بينهم والعمل في سبيل معالجة مشكلات المواطنين وإزالة العقبات والعراقيل أمام شعب كوردستان، بدلا من محاولة صنع الخلافات البينية وإسقاط الآخرين"، مردفا بالقول ان "شعب كوردستان ينتظر ذلك بشغف منهم، ولأنه على يقين بأن كافة مكتسبات شعب كوردستان تحققت وتجسدت في ظل وحدة الصف والشعور بالمسؤولية.



ونحن على ثقة بأن شعب كوردستان، وبالإتكال على الله العظيم سيتجاوز بشموخ كافة المصاعب والأزمات".

وتابع الزعيم الكوردي بالقول "بهذه المناسبة المباركة، نتمنى السعادة والسرور لعموم المواطنين الأعزاء في كوردستان، ونبتهل إلى الله العظيم أن يتقبل عبادات وصيام جميع المسلمين، وأن يصبح هذا العيد مناسبة لانتهاء الإرهاب والمعاناة وعودة الأمان والهدوء إلى الإنسانية جمعاء".

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