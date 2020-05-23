العتبة الحسينية تعلن عدم اقامة صلاة العيد في الصحن الحسيني

2020/05/23 | 15:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية ،عدم اقامة صلاة العيد لهذا العام بسبب جانحة كورونا والالتزام بتوصيات خلية الازمة.وبينت العتبة في بيان السبت :نظرا للظروف الصحية واستمرار ازمة وباء كورونا المستجد والتاكيد الوارد من دائرة صحة كربلاء وتوصيات خلية الازمة بضرورة التقييد بالاجراءات الوقائية حفاظا على السلامة العامة فقد تقرر عدم اقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441 في داخل الصحن الحسيني الشريف والمناطق المحيطة بالحرمين المطهرين.وأعلنت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة، امس الجمعة، تسجيل ثلاثة إصابة جديدة بفيروس كُورونا بعد التأكد منها مُختبرياَ ، ليرتفع إجمالي الإصابات المُسَجلة في المحافظة الى ( 132 ) حالة، بضمنها ( 8 ) حالات وفاة، وشِفاء ( 118 ) حالة، ورقود ( 6 ) حالات مرضية في ردهة الحميات بمدينة الإمام الحُسين (عليه السلام) الطبية بضمنها حالات المصابين الجدد .فيما اعلنت وزارة الصحة، امس الجمعة، عن وفاة 7 اشخاص واصابة 87 آخرين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في البلاد.

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