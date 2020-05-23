دراسة جديدة :الفئران استفادت من البشر لغزو العالم

2020/05/23 | 15:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أفادت الفئران الرمادية وهي من أكثر أنواع الثدييات قرة على الانتشار، من أنماط الحياة المستقرة لدى البشر قبل 15 ألف سنة لغزو الكوكب، على ما كشفت دراسة تظهر تعايشا مع الهررة الأليفة الأولى.وقد بدأ الغزو البيولوجي لهذه الفئران الرمادية المسماة علميا “موس موسكولوس”، في الشرق الأدنى بحسب بحث أجراه فريق […]

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