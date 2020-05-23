رواية مثيرة لناجين في تحطم الطائرة المدنية الباكستانية

2020/05/23 | 15:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كراتشي-(أ ف ب) – قُتل 97 شخصا على الأقل في تحطم طائرة ايرباص ايه-320 الجمعة فوق حي سكني في كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات السبت، مشيرة الى نجاة شخصين.وروى محمد زبير أحد الناجيين من تحطم الطائرة التابعة “للخطوط الجوية الدولية الباكستانية” (بيا) فوق مجموعة من المنازل عند اقترابها […]

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