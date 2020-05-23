بايرن ميونخ يلاقي فرانكفورت بهدف الابتعاد في صدارة البوندسليغا

2020/05/23 | 15:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]يستضيف فريق بايرن ميونخ، نظيره إينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، على ملعب أليانز آرينا في الجولة 27 من الدوري الألماني، بعدما عادت المنافسات الأسبوع الماضي، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

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