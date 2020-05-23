محافظ بابل: لا توجد سجون سرية بجرف النصر والناحية غير آمنة لعودة النازحين

2020/05/23 | 15:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بابل-اين]اكد محافظ بابل حسن منديل، السبت، عدم وجود اية سجون سرية في المحافظة سيما في ناحية جرف النصر، مبينا ان الناحية غير امنة لغاية الان ما حال دون عودة النازحين.

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