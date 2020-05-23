محافظ نينوى ينفي الانباء والشائعات التي تحدثت عن تقديمه للاستقالة

2020/05/23 | 15:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادنفى محافظ نينوى نجم الجبوري، بشكل قاطع الانباء والشائعات التي تحدثت عن تقديمه للاستقالة.واكد الجبوري، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم السبت، ان المنصب هو تكليف وامانة أساسها خدمة أهالي المحافظة، وأشار الجبوري الى ان اهتمامه ينصب على استئناف المشاريع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال تنفيذ أكثر من 400 مشروع […]

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