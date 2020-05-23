2020/05/23 | 15:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل أكثر من 90 اصابة جديدة بكورونا في بغداد

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