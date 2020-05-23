القبض على متهم سلّب شخصا وقتله في بغداد

2020/05/23 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، عن القبض على متهم قام بتسليب شخص وقتله وسرقة ٤٩ مليون دينار منه.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرامة في بغداد نفذت، اليوم، واجبا مميزا من خلال مراقبة احد المتهمين المطلوبين ورصد تحركاته ثم القاء القبض عليه، مبينة أن المتهم قام بقتل احد المواطنين وتسليبه مبلغ (تسعة واربعون مليون دينار عراقي)، مشيرة الى أن المتهم استغل وجود الضحية مع الاموال في منطقة جميلة التجارية ونفذ جريمته.

وأوضحت أن هذه العملية تمت بأشراف مباشر من قبل اللواء الحقوقي مدير مكافحة إجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، مؤكدة اتخاذ الاجراءآت القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق احكام المادة (٤٠٦) ق.ع واحالته الى المحاكم المختصة لينال جزائه العادل .

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