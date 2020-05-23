العتبة الحسينية تُلغي صلاة العيد وخطبة الجمعة بسبب ظرف “كورونا”

2020/05/23 | 15:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة الصحن الحسيني، السبت، عدم اقامة صلاة العيد بسبب الظروف الصحية التي يمر بها العراق. وقالت إدارة الصحن في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة صحة كربلاء المقدسة، تقرر عدم اقامة صلاة العيد”. وأعلنت إدارة الصحن الحسيني في كربلاء، الخميس، إلغاء خطبة الجمعة بسبب “الظرف الصحي الراهن”. […]

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