إفلاس شركة تأجير سيارات عالمية عمرها 100 عام

2020/05/23 | 15:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأميركية “هيرتز” التي تأسست قبل أكثر من 100 عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم، أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.وأوضحت المجموعة أن هذا القرار لا يشمل حاليا سوى عملياتها في الولايات المتحدة وكندا، لذلك ستواصل العمل في مناطق نشاطها الرئيسية أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا.[…]

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