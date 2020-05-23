مواطنون يعزون 'الهجمة' التي تعرض لها الجنابي الى مداخلة بالبرلمان ضد فاسدين

2020/05/23 | 15:52 - المصدر: السومرية نيوز

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عزا مواطنون ما سموه "الهجمة" التي تعرض لها النائب عن محافظة بغداد زياد الجنابي بأن شهادته الدراسية "مزورة"، إلى مداخلته في مجلس النواب مؤخرا والتي كشف من خلالها تفاصيل كثيرة عن "الفساد والاليات التي يستخدمها الفاسدون لتمرير صفقاتهم".





وقال المواطن عامر العليان من منطقة المدائن في العاصمة إن "الجنابي دائما ما نراه مدافعا عن الحقوق وايضا قريبا على الاهالي في القضاء، ولا نستغرب من الهجمة التي يتعرض لها النائب زياد الجنابي، لاسيما ما تعرض له بانه قد زور شهادته الدراسية".

الى ذلك، أشار المواطن محمد رياض الى أن "كل ذلك عبارة عن اكاذيب ستنتهي عندما ينقطع الصوت الذي يصدح بالحق في كل زمان ومكان"، مضيفاً أن "الكثير من اصحاب الكلمة الحرة تعرضوا للقتل والترهيب والتهديد، وكل انواع الابتزاز، الا اننا نعول على الصحالين في بناء البلد وطرد الفاسدين وندعوهم الى الاستمرار بكشف الفاسدين وتقديمهم للعدالة".وردت وزارة التربية، أمس الاول الخميس، على انباء أفادت بوجود وثائق مسربة لعضو البرلمان النائب زياد طارق النابي، نافية وجود وثائق مزورة تخص النائب.





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