2020/05/23 | 15:53 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة الصحن الحسيني تعتذر عن إقامة صلاة العيد بسبب الظروف الصحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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