2020/05/23 | 15:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العتبة الحسينية تعلن عن عدم اقامة صلاة العيد بسبب جائحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 15:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تعلن عن عدم اقامة صلاة العيد بسبب جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تعلن عن عدم اقامة صلاة العيد بسبب جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).