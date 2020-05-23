العتبة الحسينية تعلن عدم إقامة صلاة العيد

2020/05/23 | 15:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت إدارة الصحن الحسيني الشريف، اليوم السبت، عدم إقامة صلاة العيد بسبب الظروف الصحية الذي يمر بها العراق.

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