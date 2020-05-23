اقدم الشركات في العالم عجزها ١٩ مليار دولار تشهر إفلاسها في الولايات المتحدة وكندا

2020/05/23 | 15:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن(أ ف ب) – أعلنت مجموعة تأجير السيارات الأميركية “هيرتز” التي تأسست قبل أكثر من مئة عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم، في بيان الجمعة أنها وضعت نفسها تحت نظام الإفلاس الأميركي نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.وأوضحت المجموعة أن هذا القرار لا يشمل حاليا سوى عملياتها في الولايات المتحدة وكندا، لذلك ستواصل العمل […]

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