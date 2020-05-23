عيد مبارك والزمان تحتجب ثلاثة أيام

2020/05/23 | 15:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬لندن‭ -‬الزمان‭ : ‬تهنيء‭ ‬الزمان‭ ‬قراءها‭ ‬والعراقيين‭ ‬والعالم‭ ‬الاسلامي‭ ‬بحلول‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬السعيد‭ ‬وتسأل‭ ‬الله‭ ‬ان‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬بلادنا‭ ‬بالسلام‭ ‬والأمن‭ ‬والبركة‭ .‬ كما‭ ‬تعلن‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬طبعتها‭ ‬الدولية‭ ‬الاحتجاب‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تعاود‭ ‬الصدور‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬يستمر‭ ‬الموقع‭ ‬الاخباري‭ ‬للزمان‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ .‬وكان‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الوقف‭ ‬السني‭ […]

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