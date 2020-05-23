لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب تطلب من فرنسا منع إعدام” جهاديين” محكومين في العراق

2020/05/23 | 15:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – طلبت لجنة مكافحة التعذيب التابعة للأمم المتحدة من فرنسا “اتخاذ كل الإجراءات” الممكنة ل”منع” تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت على خمسة جهاديين فرنسيين في العراق، كما ورد في راسلة وجهت إلى محاميهم واطلعت عليها وكالة فرانس برس.وقالت اللجنة في الرسالة التي أرسلت الجمعة إى المحامي نبيل بودي إنها “تطلب من الدولة […]

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