اصابة ضابط ومنتسبين اثنين بهجومين لـ

2020/05/23 | 15:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، السبت، عن اصابة ضابط ومنتسبين اثنين بهجومين منفصلين لـ"داعش" على القوات الامنية في صلاح الدين....

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